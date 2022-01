Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße 317 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

An der Anschlussstelle Schopfheim Mitte kam es am Samstag, 01.01.2022, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger wollte mit seinem BMW gegen 17.15 Uhr von der Anschlussstelle nach links in die Bundesstraße 317 einbiegen und übersah einen auf der Bundesstraße fahrenden, von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Mercedesfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.

