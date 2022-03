Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Widerstand geleistet und in Hand gebissen

Horschbach (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in Horschbach zunächst ein Kaminbrand gemeldet. Am Einsatzort war von einem Kaminbrand nichts festzustellen, stattdessen traf die Polizeistreife auf eine verwirrte und randalierende Frau. Im weiteren Verlauf schlug die 43-jährige Frau unvermittelt einem Polizeibeamten ins Gesicht und wehrte sich gegen die anschließende Fesselung, u.a. mit einem Biss in die Hand eines Polizeibeamten. Im Anschluss wurde die Frau durch den Rettungsdienst und die Polizei in ein Krankenhaus gebracht.|pikus

