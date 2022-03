POL-PDKL: Mit 2,62 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Gimsbach (ots) - Am Freitag gegen 12:15 Uhr ereignete sich auf der B 423, in Höhe der Einmündung zur Gaststätte "Zum Alten Wasserwerk" ein Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Ehemann die B 423 aus Richtung Gimsbach kommend in Fahrtrichtung Theisbergstegen. Zu diesem Zeitpunkt bog eine 55-jährige Fahrerin von der o.g. Einmündung auf die B 423 in Fahrtrichtung Gimsbach ab. Im ...

mehr