Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Zeugen gesucht

Gimsbach (ots)

Am Freitag gegen 12:15 Uhr ereignete sich auf der B 423, in Höhe der Einmündung zur Gaststätte "Zum Alten Wasserwerk" ein Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Ehemann die B 423 aus Richtung Gimsbach kommend in Fahrtrichtung Theisbergstegen. Zu diesem Zeitpunkt bog eine 55-jährige Fahrerin von der o.g. Einmündung auf die B 423 in Fahrtrichtung Gimsbach ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKWs, wonach das Fahrzeug der 83-Jährigen im weiteren Verlauf auf der rechten Fahrzeugseite zum Stehen kam. Alle drei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 7000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an. Die Polizei in Kusel bittet Zeugen sich zu melden, die weitere Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können (Tel. 06381 919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de). |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell