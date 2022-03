POL-PDKL: Betrunkener Fahrzeugführer

Landstuhl (ots) - Wie der Polizei Landstuhl erst heute gemeldet wird, stößt am Montagmittag eine 88-jährige, gehbehinderte Frau in der Ludwigstraße in Höhe der Sparkasse mit einem entgegenkommen Mann zusammen und stürzt dadurch auf die Fahrbahn. Der Frau welche auf einem Rollator angewiesen ist, leisten Autofahrer Erste Hilfe. Der Mann, welcher entgegengerannt kommt, läuft weiter ohne sich um die Frau zu kümmern. ...

