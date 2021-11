Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Einbruch in Bauwagen +++ Großefehn - Sachbeschädigung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Einbruch in Bauwagen

Zu einem Einbruch in einen Bauwagen auf einer Baustelle in Hage kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Unbekannte öffneten zwischen Dienstag, 16.45 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, gewaltsam ein Fenster eines Bauwagens auf einer freizugänglichen Baustelle am Geestrand und verschafften sich so Zutritt. Der Bauwagen wurde offenbar auf Diebesgut durchsucht. Auch auf einer Baustelle im Elf Dimt kam es zu einer Beschädigung eines Bauwagens. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Großefehn - Sachbeschädigung

Auf einem Parkplatz einer Diskothek in Großefehn wurde am frühen Donnerstagmorgen eine Windschutzscheibe eines Autos beschädigt. Ein bislang Unbekannter schlug um 3.45 Uhr in der Kanalstraße Süd auf die Scheibe eines blauen VW Golf und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell