Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme auf frischer Tat

Recklinghausen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (02:30 Uhr) beobachtete ein Zeuge über eine Videokamera den Einbruch in ein Lokal Am Stadthafen. Ein unbekannter Mann hatte sich Zugang verschafft und war jetzt mit einer Taschenlampe im Gebäude. Die Polizei umstellte das Gebäude. Der 31-jährige Tatverdächtige, der in Bochum wohnt, flüchtete zunächst noch zu Fuß auf ein naheliegendes Schiff am Kanal. Hier konnte er eingeholt und gestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell