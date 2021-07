Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Recklinghausen (ots)

Auf der Recklinghäuser Straße kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten aus Oer-Erkenschwick. Der 41-jährige Klein-Lkw-Fahrer war auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort einen Baum touchierte und dann weiter, quer über die Straße, nach links fuhr. Er kam schließlich linksseitig der Fahrbahn zum Stehen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Recklinghäuser Straße kurzweilig in beide Fahrtrichtungen. Über die Schadenshöhe kann derzeit nichts gesagt werden.

