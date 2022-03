POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Meisenheim (ots) - Unfallverursacher ist abgelenkt und übersieht abbiegenden PKW. Am Montagabend fuhr eine 43-Jährige mit ihrem PKW auf der B 420 in Richtung Odenbach. An einer Einfahrt zur Realschule Plus wollte sie nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie dabei auf der Bundesstraße warten. Ein nachfolgender 87 Jahre alter Mann erkannte dies zu spät und fuhr auf, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der PKW des Unfallverursachers wurde hierbei so ...

mehr