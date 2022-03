Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Landstuhl (ots)

Wie der Polizei Landstuhl erst heute gemeldet wird, stößt am Montagmittag eine 88-jährige, gehbehinderte Frau in der Ludwigstraße in Höhe der Sparkasse mit einem entgegenkommen Mann zusammen und stürzt dadurch auf die Fahrbahn. Der Frau welche auf einem Rollator angewiesen ist, leisten Autofahrer Erste Hilfe. Der Mann, welcher entgegengerannt kommt, läuft weiter ohne sich um die Frau zu kümmern. Von dem Mann gibt es weder eine Beschreibung noch ist klar, ob es sich um einen Jogger handelt oder ob er einfach nur rannte, weil er es eilig hatte. Die Dame erleidet schwerste Verletzungen. Zeugen, insbesondere die beiden Autofahrer, werden gebeten sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzten. |pilan

