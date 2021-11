Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Kind unsittlich berührt +++ Exhibitionist aufgetreten +++ Falsche Handwerker erbeuten Bargeld +++ Trickbetrüger rufen an +++ Einbrüche in PKW

Wiesbaden (ots)

1. 9-Jährige unsittlich berührt,

Wiesbaden, Linienbus Montag, 22.11.2021, circa 17:00 Uhr

(he)Am 24.11. wurde der Polizei mitgeteilt, dass es bereits am Montag, dem 22.November in Wiesbaden in einem Linienbus zu einem Vorfall kam, bei dem ein unbekannter Mann ein 9-jähriges Mädchen unsittlich berührt hatte. Den Angaben des Kindes zufolge fuhr dieses gegen 17:00 Uhr mit einem Bus der Linie vier vom Biebricher Rheinufer in Richtung Wiesbadener Innenstadt. An der Haltestelle Mainstraße oder Rathenauplatz sei dann ein Mann eingestiegen und habe sich neben die 9-Jährige gesetzt. Der Unbekannte habe sofort den Körperkontakt gesucht und sei an das Mädchen gerückt. Im weiteren Verlauf habe er dann noch die Hand auf den Oberschenkel des Kindes gelegt. Mutmaßlich an der Haltestelle des RMCC stieg die 9-Jährige dann aus dem Bus. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob der Unbekannte ebenfalls ausstieg. Beschreibung des Mannes: 40-50 Jahre alt, "leicht dunkle Haut, asiatischer Phänotyp", kräftige Statur. Eventuell mit einem dunkelblauen Pullover und einer Jeans bekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Person unter der Rufnummer (0611) 345-0

2. Exhibitionist aufgetreten,

Wiesbaden, Grundweg, Donnerstag, 25.11.2021, circa 11:40 Uhr

(he)Gestern Morgen begegnete in Wiesbaden -Biebrich im Bereich Grundweg eine 61-jährige Fußgängerin einem mutmaßlichen Exhibitionisten, welcher sich dieser in schamverletzender Art und Weise zeigte. Die Frau lief gegen 11:40 Uhr im Bereich "Festgelände Gibber Kerb" / Stichweg aus Richtung Unterriethstraße auf dem Grundweg, als ihr ein Mann entgegenkam. Nachdem man zunächst aneinander vorbeigelaufen sei, habe sie der Unbekannte nochmals angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Als sich die 61-Jährige nun umdrehte, hatte der Mann sein Geschlechtsteil entblößt. Der Mann wollte die Fußgängerin dann noch weiter in ein Gespräch verwickeln, diese drehte sich jedoch wieder in ihre eigentliche Laufrichtung und ging weiter. Wohin der Unbekannte genau ging kann nicht gesagt werden. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Täterbeschreibung: 20-30 Jahre alt, 1,65 - 1,70 Meter groß, normale Statur, asiatisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck und Bargeld, Wiesbaden-Schierstein, Schönaustraße, Donnerstag, 25.11.2021, 15:00 Uhr

(he)Gestern Nachmittag gelangten Trickdiebe in Schierstein in die Wohnung einer 74-Jährigen und erbeuteten mit den sogenannten "Handwerkertrick" Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Gegen 15:00 Uhr klingelte ein Täter an der Wohnungstür, stellte sich als Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft vor und gab an, sich um einen Wasserschaden in der Küche kümmern zu wollen. Arglos ließ die Seniorin den Mann in die Küche und dieser begann "mit seiner Arbeit". Als die Mieterin plötzlich ein Geräusch von außerhalb der Küche hörte und nachschaute, entdeckte sie einen weiteren Täter in ihrem Schlafzimmer. Sofort verwieß sie diesen der Wohnung und ging wieder in die Küche. Der dortige Unbekannte verblieb noch wenige Minuten vor Ort, bis er sich dann freundlich verabschiedete. Erst im Nachgang fiel auf, dass aus dem Schlafzimmer das Diebesgut fehlte. Auch in diesem Fall hatte der erste Täter das Opfer abgelenkt und beim Betreten der Wohnung die Tür nur angelehnt. Dadurch gelangte dann der zweite Täter unbemerkt in die Wohnung. Ein Wasserschaden lag niemals vor und die Wohnungsbaugesellschaft hatte auch keinen Handwerker geschickt. Beschreibung Täter 1: Mitte 40, kräftige Figur, circa 1,70 Meter, schwarze Haare, leicht dunkler Teint, grüne Arbeitsweste, Arbeitshose. Täter 2: Circa 1,80 Meter, leicht dunkler Teint, gut gekleidet, gepflegtes Äußeres. Weitere Hinweise zu den Maschen der Trickdiebe erhalten sie unter www.polizei-beratung.de Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbrecher gelangen in Einfamilienhaus, Wiesbaden-Biebrich, Akazienstraße, Donnerstag, 25.11.2021, 16:45 Uhr -19:15 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es in Wiesbaden-Biebrich in der Akazienstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem der oder die Täter Schmuck entwendeten. Zwischen 16:45 Uhr und 19:15 Uhr gelang den Einbrechern gewaltsam die Seiteneingangstür des Einfamilienhauses zu öffnen und so in die Innenräume zu gelangen. Dort wurde nach Diebesgut gesucht und den ersten Erkenntnissen zufolge Schmuck aufgefunden. Mit der Beute gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Es entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Trickbetrüger rufen als Staatsanwalt und Polizeibeamter an, Wiesbaden, Kleiststraße, Wiesbaden-Erbenheim, Buschungstraße, 25.11.2021

(he)Gestern wurden der Wiesbadener Polizei zwei Sachverhalte gemeldet, bei denen Trickbetrüger Senioren anriefen und diese mittels hanebüchenen Geschichten zur Übergabe von Bargeld bewegen wollten. In einem Fall rief einer der Täter als Polizeibeamter aus Mainz an und erklärte, dass der Angerufene trotz Vorladung heute nicht vor Gericht erschienen sei. Es ginge um eine Strafsache im Bereich der Kinderpornographie. Wegen des Nichterscheinens habe ein "Oberstaatsanwalt Wagner" einen Haftbefehl erlassen und die Polizei sei auf dem Weg, um den Senior festzunehmen. Um diese Festnahme abzuwenden müsse er 800 Euro bezahlen. Nun wurde es dem ausgesuchten Opfer zu bunt und er rief eine Familienangehörige an. Diese forderte den Senior dann richtigerweise auf die Polizei zu informieren. Natürlich kam keine Polizei zum Zwecke einer Festnahme vorbei. In dem zweiten Fall rief der "Oberstaatsanwalt" dann sogar selbst ein zweites ausgesuchtes Opfer an. Ansonsten glich die Geschichte der ersten; lediglich das Fehlen vor Gericht wurde zwischenzeitlich teurer. Nun wurden 2.800 Euro gefordert. Weiterhin sprach der "Oberstaatsanwalt" gebrochenes Deutsch. Auch dieser Fall wurde der Polizei mitgeteilt. Seien Sie bei solchen Anrufen immer höchst sensibel. Beenden Sie diese Kontaktaufnahmen umgehend und wählen Sie den Notruf 110. Überweisen Sie niemals auf fremde Konten Geldbeträge und händigen Sie keinesfalls Bargeldbeträge an unbekannte Personen aus. Auch nicht an Personen, welche vorgeben Polizeibeamte zu sein! Weitere Informationen bezüglich der Maschen der Trickbetrüger finden Sie unter www.polizei-beratung.de

6. Scheiben an PKW zerstört - nichts entwendet, Wiesbaden, Aukammallee, Blumenstraße, Feststellungszeitpunkt: Donnerstag, 25.11.2021

(he)Gestern kam es in Wiesbaden zu zwei Einbrüchen in PKW, bei denen der oder die Täter eine Scheibe des jeweiligen PKW mit einem Pflasterstein einwarf und dadurch einen Gesamtschaden von circa 1.000 Euro verursachte. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus den Fahrzeugen jedoch nichts entwendet. In der Aukammallee wurde zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr ein geparkter Lancia Ypsilon angegangen. Gleich zwei Scheiben wurden in der Blumenstraße an einem VW Touran zerstört. An diesem waren am Dienstag, dem 23.11.2021 gegen 18:00 Uhr noch keine Beschädigungen festzustellen. Gestern, um 15:00 Uhr fiel der Diebstahlsversuch dann auf. In beiden Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

7. Diebstahl von Baustelle,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Dienstag, 23.11.2021, 18:00 Uhr - Mittwoch, 24.11.2021, 08:30 Uhr

(he)Zwischen Dienstagabend und Mittwoch, 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer in der Friedrichstraße in Wiesbaden gelegenen Baustelle Computerteile und sonstiges IT-Material im Wert von circa 5.000 Euro. Augenscheinlich machten sich der oder die Täter eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Eingangstür zu Nutzen und drangen so in die betroffenen Räumlichkeiten ein. Hinweise auf die Diebe liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

8. Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

