POL-WI: Vermisster 13-Jähriger in Wiesbaden angetroffen - Rücknahme der Fahndung

Wiesbaden, Hauptbahnhof,

Mittwoch, 24.11.2021, gegen 17:10 Uhr

(he) Der am 23.11.21 mit der Pressemeldung von 10:32 Uhr als vermisst gemeldete 13-jährige Junge wurde gestern Abend, gegen 17:10 Uhr am Wiesbadener Hauptbahnhof wohlbehalten angetroffen. Er konnte in seine Betreuungseinrichtung zurückgebracht werden. Die Fahndung kann zurückgenommen werden.

