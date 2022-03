Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nicht ohne Versicherungskennzeichen

Hauptstuhl (ots)

Weil er kein Versicherungskennzeichen hat, ist ein E-Scooter am Freitagabend einer Polizeistreife in Kaiserstraße aufgefallen. Die Beamten stoppen den Fahrer, um ihn zu kontrollieren. Eine Versicherung für den Roller kann der Jugendliche nicht vorweisen. Folglich hätte er nicht mit dem Gefährt am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell