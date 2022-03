POL-PDKL: Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) - Zuviel "getankt" hat ein 27-jähriger Ford Fahrer der in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Saarbrücker Straße unterwegs war. Den Polizeibeamten strömt bei der Verkehrskontrolle eine Alkoholfahne entgegen. Ein Atemtest ergibt ein Ergebnis von 1,30 Promille. Dem Mann aus dem Kreis Kusel wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilan Rückfragen bitte an: ...

