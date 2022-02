Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Neuenstein (ots)

Neuenstein - Am Freitag, d. 11.02.2022 um 13.10 Uhr befuhr eine 60-Jährige Frau aus Neuenstein mit ihrem VW Passat die L3155 aus Richtung Aua in Richtung Saasen. Zur selben Zeit befuhr eine 18-Jährige Frau aus Aschaffenburg mit ihrem BMW X1 die L3153 aus Richtung Mühlbach kommend. Beim Einfahren auf die L3155 übersah die junge Frau die vorfahrtsberechtigte Neuensteinerin und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro.

Gefertigt: POK Huth, Polizeistation Bad Hersfeld

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

