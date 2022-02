Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden und Sachbeschädigung

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 11.02.20222 gegen 14:20 Uhr parkte ein 54-Jähriger Mann aus Grebenau seinem Mazda CX5 in der Untere Frauenstraße. Nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert, setzte sich der PKW plötzlich in Bewegung, prallte gegen einen geparkten Opel Astra eines 22-Jährigen sowie gegen einen Opel Insignia eines 23-Jährigen Hersfelders. Der weiterrollende Mazda wurde erst durch eine Hauswand gestoppt, wobei auch ein Blumenkübel beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.700 Euro.

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld - Durch zwei bislang unbekannte Täter wurde am Samstag, d. 12.02.2022 gegen 18:25 Uhr, die Verglasung am Wintergarten eines Wohnhauses im Seilerweg mittels Steinwürfe beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend über den Seilerweg in Richtung Stadtmitte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

