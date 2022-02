Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Freitag, 11.02.22, 08:43 Uhr, Rotenburg a.d.Fulda, Brücke der Städtepartnerschaften

51-jähriger PKW Fahrer aus Rotenburg und 27-jährige PKW Fahrerin aus Bebra befuhren in genannter Reihenfolge die Brücke der Städtepartnerschaften aus Richtung Untertor kommend in Richtung B 83. Erstgenannter musste aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende PKW Fahrerin fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Beteiligten verletzten sich leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von 6500,-EUR.

Verkehrsunfall mit Flucht, zw. 07.02.22, 20:10 und 11.02.22, 13:45 Uhr, Rotenburg a.d.Fulda, Am Alten Feld 30, Parkplatz BKK Akademie

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde der geparkte PKW eines 19-jährigen Mannes aus Dillenburg an der hinteren linken Tür beschädigt. Sein PKW war auf dem Parkplatz der BKK Akademie abgestellt. Sachschaden 100,-EUR Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

