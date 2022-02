Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei meldet Wildunfall und Unfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am 11.02.2022, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 24jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Kirchheim die L 3159 aus Richtung Reckerode in Richtung Bad Hersfeld. Plötzlich sprang ein Reh aus dem Graben auf die Fahrbahn, der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Bad Hersfeld - Am 10.02.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 60jähriger Busfahrer aus Bad Hersfeld die Wippershainer Straße vom Kreisel kommend stadtauswärts. Er musste an zwei geparkten Fahrzeugen vorbeifahren, geriet in den Gegenverkehr und ein entgegenkommender 40jähriger Fahrer eines Opel aus Ludwigsau bremste ab bis hin zum Stillstand. Die hinter ihm fahrende 19jährige Fahrerin eines Audi Q3 aus Schenklengsfeld konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der Busfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber später ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.750 Euro

Polizeistation Bad Hersfeld, Kehres, VAe

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell