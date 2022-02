Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall - Unfallflucht - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auffahrunfall

Philippsthal - Am Donnerstag (10.02.), gegen 9:30 Uhr, befuhren ein 67-jähriger Fahrer eines Seat aus Philippsthal und ein 18-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Philippsthal die B 62 von Philippsthal in Richtung Heimboldshausen. Als der Fahrer des Seat nach links in eine Grundstückseinfahrt einfahren wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Seat sowie eine Beifahrerin im Fahrzeug des 18-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.600 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld - In der Zeit von Montagabend (07.02.)bis Dienstagmittag (08.02.) befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Schwarzdornweg und beschädigte beim Vorbeifahren beziehungsweise beim Wenden einen in einer dortigen Hofeinfahrt abgestellten Audi A5 und entfernte sich anschließend unerlaubt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen möglicherweise um einen Sprinter gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Heringen - Am Dienstag (08.02.), in der Zeit von 5:30 Uhr bis 14:15 Uhr, parkte eine 37-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Star aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz einer Firma in der Dickesstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Auto in diesem Zeitraum und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei. hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

