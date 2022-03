Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit 2,39 Promille Verkehrsunfall verursacht

Bild-Infos

Download

Nanzdietschweiler (ots)

Am Freitagabend befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin die L 358 aus Nanzdietschweiler kommend in Richtung Glan-Münchweiler. Auf Höhe der Kläranlage geriet die Fahrerin in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kam im Weiteren im dortigen Graben zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell