Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter Täter erbeutet Bargeld in Möbelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Speyer (ots)

Zu einer räuberischen Erpressung kam es am Montag um 18:20 Uhr in einem Möbelgeschäft Am Rübsamenwühl. Ein unbekannter Mann forderte von einem 18-jährigen Kassierer die Herausgabe von Geld. Um seine Drohung zu untermauern, hielt der Täter seine Hand unter seinem Pullover versteckt und deutete eine Waffe an. Ob er tatsächlich bewaffnet war, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Nachdem der Täter einen vierstelligen Betrag erbeutete, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat den Vorfall oder den Täter bei seiner Flucht beobachtet? Von dem gesuchten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Schätzungsweise zwischen 25 bis 30 Jahre alt, circa 185 - 190 cm groß, helle Hautfarbe, Kreuz-Tattoo auf der linken Halsseite, kurze hellbraune Haare. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover samt Innentasche und kurzer weißer Hose. Er führte einen weißen Turnbeutel mit gelben Kordeln mit sich.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) von der Polizei Speyer entgegengenommen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell