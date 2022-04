Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B 61

Bild-Infos

Download

Porta Westfalica (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Freiherr-Vom-Stein-Straße (B 61) zu einem schweren Verkehrsunfall zweier Autofahrer gekommen. Beide Fahrzeugführer wurden mit Verletzungen ins Mindener Klinikum gebracht. An einer Absperrung kam es zudem durch eine Autofahrerin (57) zu einer Widerstandshandlung und zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte ein 21 Jahre alter Fahrer aus Minden gegen 6.20 Uhr mit einem Audi die Freiherr-vom-Stein-Straße in Fahrtrichtung Porta Westfalica befahren. Dabei geriet er aus ungeklärter Ursache in Höhe "Gut Wedigenstein" mit dem Kombi nach links auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen aus Bückeburg kam. Ersthelfer, darunter ein zufällig anwesender Notarzt, kümmerten sich bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte und der Polizei um die Fahrer. Während der 26-jährige Bückeburger schwere Verletzungen erlitt, wurde der 21-Jährige offenbar leichter verletzt. Die Bundesstraße wurde bis etwa 9.30 Uhr für den Verkehr abgeriegelt. Die Autos wurden abgeschleppt.

Im Rahmen der Straßensperrung fiel den Beamten eine 57-jährige Autofahrerin zudem äußerst negativ auf. So steuerte die Bad Oeynhausenerin ihren Wagen in Richtung einer verkehrsregelnden Beamtin und stoppte das Auto erst kurz vor dieser ab. Anschließend fuhr die Frau offenbar mehrfach mit ihrem PKW an und wollte augenscheinlich ihre Fahrt fortsetzen. Dabei musste die Polizistin mehrfach zurückweichen. Bei der anschließenden Kontrolle beabsichtigte ein Polizeibeamter den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss der aufgebrachten Fahrerin zu ziehen. In diesem Moment drückte die 57-jährige bei geöffneter Fahrertür erneut aufs Gaspedal, die mittlerweile vor dem Wagen stehende Polizistin konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung an die Seite vermeiden. In der Folge wurde der Führerschein der uneinsichtigen Bad Oeynhausenerin sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell