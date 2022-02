Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Casterfeld: Zwei verletzte Kinder bei Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:25 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall mit einem Opel und einem Mercedes im Kreuzungsbereich Casterfeldstraße/Helmertstraße zwei Kinder leicht verletzt. Die 33-jährige Opel-Fahrerin war mit ihren beiden Kindern, 7 und 11 Jahre alt, auf der Casterfeldstraße in Richtung Rheinau unterwegs und bog nach links in die Helmertstraße ab. Hierbei kollidierte sie mit einem auf der Casterfeldstraße entgegenkommenden 33-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch den Zusammenstoß geriet der Opel ins Schleudern und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Die beiden Kinder verletzten sich bei dem Unfall leicht. Da unklar ist, ob einer der beiden Unfallbeteiligten über eine rote Ampel fuhr, sucht die Verkehrspolizei Mannheim nun Zeugen und bittet diese, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell