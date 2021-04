Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Kradunfälle in einer Kurve

Einbeck (ots)

Dassel (scha)- Am Freitag, 02.04.2021, gegen 15:29 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Kradfahrer aus Hardegsen die L 548 von Relliehausen in Richtung Uslar. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam der 59-Jährige aus bislang unbekannten Gründen ins Rutschen und stützte. Durch den Sturz verletzte sich der 59-Jährige leicht und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Am Folgetag, gegen 12:35 Uhr, kam es in der gleichen Kurve zu einem erneuten Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Kradfahrer. Hier stürzte ein 31-Jähriger aus Warnow mit seinem Krad. Laut Aussage des Kradfahrers seien technische Probleme die Ursache für den Sturz gewesen. Der 31-jährige wurde durch den Sturz ebenfalls leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Der Schaden am Krad beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell