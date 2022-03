POL-WHV: Verkehrskontrolle mit Folgen - Polizei stellt gefälschten Führerschein sicher und leitet Strafverfahren gegen 31-Jährigen ein

Wilhelmshaven und Varel (ots) - Varel, Zetel und Wilhelmshaven- Kräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, der Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven sowie der Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg waren auch am heutigen Montagabend wieder in Varel, Zetel und Wilhelmshaven anlässlich von Versammlungen mit Bezug zur Coronapandemie eingesetzt. +++ Varel +++ Am Rathaus in Varel fanden sich bis 18.15 ...

mehr