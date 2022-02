Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Telefonische Erreichbarkeit für Presse-/Medienvertreter

Erfurt (ots)

In der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei finden am Mittwoch, 23. Februar 2022 in der Zeit von 00:00 - 06:00 Uhr Wartungsarbeiten statt. Die den Presse-/Medienvertretern bekannte Rufnummer (0361 662 700 777) ist in oben genanntem Zeitraum nicht erreichbar.

Für Presse-und Medienanfragen steht als Ersatzrufnummer die 0361 662 3020 zur Verfügung.

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten ist die Erreichbarkeit unter der gewohnten Rufnummer wieder 24/7 gegeben.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell