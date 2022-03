Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall auf der A24

Wittenburg/Stolpe (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der A 24 bei Wittenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW-Fahrer leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 34-jähriger Niederländer aus noch ungeklärter Ursache mit einer Fahrzeugkombination aus Zugmaschine und Auflieger nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren sein. Infolgedessen kippte das Fahrzeuggespann um und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht am Kopf verletzt und musste später zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim 34-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,34 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wurde durch die eingesetzten Beamten veranlasst. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Während der 9-stündigen Bergung kam es zur halbseitigen Sperrung des rechten Fahrstreifens in Richtung Berlin.

