POL-LWL: Fast 600 Liter Dieselkraftstoff in einer Nacht aus zwei LKW gestohlen

Plau am See (ots) - In Plau am See (Bereich Uhlandstraße) hat ein freilaufender Hund am Samstag ein Reh angegriffen und schwer verletzt. Das Reh ist anschließend durch einen Schuss aus einer Polizeidienstwaffe von seinem Leiden erlöst worden. Laut Zeugenaussagen soll der Hund nach dem Angriff davongelaufen sein. Der mutmaßliche Hundehalter ist wenig später durch ...

mehr