Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gewalttätige Auseinandersetzung in Karden. 3 Personen durch Messerstiche verletzt.

Cochem (ots)

Am 21.02.2022, gegen 22.30, kam es auf einem Parkplatz im Bereich des Bahnhofes Karden zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer in deren Verlauf drei Personen Schnitt - und Stichwunden erlitten. Zwei der Verletzten mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, der Dritte konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und der genaue Ablauf der Tat sind unklar. Die dazu Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Cochem bittet Zeugen die, die Beobachtungen zu der Auseinandersetzung gemacht haben oder denen Hintergründe dazu bekannt sind sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, 02671 - 984 0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell