Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kollision zwischen Radfahrerinnen

Speyer (ots)

Im Begegnungsverkehr kollidiert sind am Montag kurz vor 13:00 Uhr zwei Radfahrerinnen. Während eine 31-Jährige ordnungsgemäß den rechten Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr, war eine 56-Jährige auf demselben Radweg verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Nahe der Einmündung zur Karl-Spindler-Straße stießen die beiden Frauen zusammen ohne dabei von ihren Rädern zu fallen. Bei der Kollision zog sich die 31-Jährige leichte Verletzungen zu.

