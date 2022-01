Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Unfall auf glatter Fahrbahn - Pkw überschlägt sich

Freiburg (ots)

Ihringen- Am Dienstag, den 11.01.2022, gegen 07:20 Uhr, befuhr eine 22-jährige Autofahrerin die K4930 von Merdingen in Richtung Ihringen. Im Bereich einer Rechtskurve verlor sie aufgrund eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Acker. Die junge Frau wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500,- Euro.

