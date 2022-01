Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Knaller und Raketen aus dem Verkehr gezogen

Bad Muskau (ots)

Bei einem Blick in den Kofferraum des Dacia einer 51-Jährigen wurden Ordnungshüter der Bundespolizei auf zwei Einkaufstaschen aufmerksam. Der Inhalt dieser Taschen wird nun Konsequenzen für die Frau aus Jüterbog haben. Zum Vorschein kamen schließlich Knaller und Raketen der Kategorie F3, die bei dieser Gelegenheit aus dem Verkehr gezogen wurden. Schließlich war die Brandenburgerin, die am Samstagnachmittag in Bad Muskau angehalten worden war, nicht im Besitz eines not-wendigen Befähigungsscheines für den Umgang mit dieser Pyrotechnik. In diesem Zusammenhang droht ihr nun ein Bußgeldverfahren.

