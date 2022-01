Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Tasche sorgte für kurzzeitige Sperrung der Görlitzer Bahnhofshalle

Görlitz (ots)

Am Samstag sperrte die Bundespolizei für ca. 15 Minuten die Halle des Görlitzers Bahnhofes für den Reiseverkehr ab. Der Grund für diese notwendige Sperrung war eine herrenlose Tasche. Kurz vor Mittag wurde die Ludwigsdorfer Dienststelle von der Servicezentrale der Bahn darüber informiert, dass in besagter Halle ein Gepäckstück abgestellt wurde, von dessen Besitzerin oder Besitzer allerdings jede Spur fehlt. Die herbeigeeilten Beamten untersuchten kurz darauf den Inhalt der Tasche, dabei kam ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz. Wenige Minuten später gaben sie Entwarnung. In der Reisetasche befanden sich lediglich persönliche Dinge, die auf einen polnischen Eigentümer hindeuten. Mit diesem werden die Ermittler nun Kontakt aufnehmen.

