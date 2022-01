Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Böller, Springmesser und Crystal sichergestellt

Görlitz (ots)

Bundespolizisten wurden gestern Abend am Bahnsteig des Görlitzer Bahnhofes auf einen Mann aufmerksam. Bevor dieser in einen Zug steigen wollte, wurde er nach dem Ausweis gefragt. Mit zitternden Händen übergab er daraufhin zwei Böller (nicht zugelassen) und ein Springmesser (verboten), später auch ein Cliptütchen mit etwas Crystal an die Beamten. Der Sicherstellung der Knaller, des Messers und des Stoffes folgten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz. Verwunderung darüber war dem 29-jährigen Deutschen nicht anzumerken. Das mag daran gelegen haben, dass gegen ihn wegen verschiedener Straftaten, so auch Drogen- und Waffendelikte, ermittelt und er auch verurteilt wurde.

