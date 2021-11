BPOL-KL: Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern in Rheinhessen

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Bingen - Bad Kreuznach

Am Donnerstag, den 4. November 2021 kontrollierten Bundespolizisten aus dem Bundespolizeirevier Bad Kreuznach am Bahnhof Bingen einen 40-jährigen Rumänen. Die fahndungsmäßige Abfrage ergab, dass dieser per Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde. Dieser beinhaltete entweder eine Geldstrafe von 2786 Euro oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 90 Tagen; da der 40-jährige den Betrag nicht leisten konnte wurde er durch die Bundespolizisten an Ort und Stelle verhaftet. Auf dem Revier wurde die Person durchsucht. Hierbei wurden durch die Beamten verschiedene Patronen, sowohl für ein Gewehr sowie eine Pistole, aufgefunden. Eine Waffe konnte nicht festgestellt werden. Im Anschluss wurde der Mann zur Vollstreckung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht. Aufgrund des Munitionsfundes erwartet die Person außerdem noch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen hierzu werden zuständigkeitshalber durch die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz geführt. Ebenfalls am Abend des 4. November 2021 stellte eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach einen 48 -jährigen Deutschen fest. Dieser fiel den Beamten im Bahnhof Bad Kreuznach durch sein aggressives Verhalten und den augenscheinlich berauschten Zustand auf. Darüber hinaus verstieß er mehrfach gegen das geltenden Maskengebot und belästigte die Reisenden. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann wenig Einsicht, weshalb ihm ein Platzverweis erteilt wurde.

