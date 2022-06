Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 17-Jähriger mit Messer unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Einsatz am Berliner Platz. Ein Zeuge meldete eine männliche Person, die Messer am Körper trug. Als die Beamten sich der Person näherten, zog dieser sein T-Shirt hoch. Dort stellten die Polizeibeamten drei Messer fest, die im Hosenbund steckten. Der 17-Jährige ließ sich anschließend widerstandslos zu einer Fachklinik bringen. Bei den Messern handelte es sich um Küchenmesser. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell