Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfallflucht (02.10.2021)

Konstanz (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen zwischen 05.00 und 05.30 Uhr in der Steinstraße. Ein Fahrer eines Transporters oder Lkw beschädigte vermutlich beim Rangieren das Vordach eines Hotels und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

