POL-ESW: Johannisfest

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Einscheren Um 13:28 Uhr befuhr gestern Mittag eine 27-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw den Steinweg in Wanfried in Richtung der Marktstraße. Aufgrund parkender Autos fuhr die 27-Jährige auf die Gegenfahrbahn, um an den geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei kamen ihr zwei Radfahrer entgegen, so dass sie in eine Lücke zwischen den geparkten Autos einscheren wollte. ...

mehr