POL-KI: 220506.1 Kiel: Wasserschutzpolizei rettet gekenterte Ruderin

Kiel (ots)

Die Kieler Wasserschutzpolizei hat Freitagmorgen ein 13 Jahre altes Mädchen aus der Förde gerettet. Die Schülerin war zuvor mit ihrem Boot gekentert und war unterkühlt.

Zeugen meldeten der Polizei über 110 gegen 06:50 Uhr in Höhe des Ostseekais eine Person, die offenbar in Seenot war. Die Besatzung des Polizeiboots Angeln war schnell zur Stelle und stellte kurz darauf die 13-Jährige fest. Sie konnte sich nach dem Kentern zwar eigenständig wieder auf ihr Einer-Ruderboot ziehen, war aber derart unterkühlt und kraftlos, dass sie es aus eigener Kraft nicht mehr an Land schaffte.

Eine angeforderte Rettungswagen-Besatzung kümmerte sich anschließend um das Mädchen. Nach Angaben der eingesetzten Beamten ging es ihr nach einem Aufenthalt in einem warmen Raum mit einer Wärmedecke schnell wieder besser, so dass kein Transport in ein Krankenhaus nötig war.

