Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220504.1 Preetz: Geschwindigkeitsmessung in Preetz

Preetz (ots)

Beamtinnen und Beamte der Preetzer Polizei führten Mittwochvormittag Geschwindigkeitsmessungen an zwei Orten im Stadtgebiet durch. 16 Fahrzeuge waren zu schnell.

Im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 09:45 Uhr fanden die Messungen in der Kieler Straße in Höhe Hausnummer 37 statt. Neun Fahrzeuge fuhren zu schnell. Der Höchstwert in der dortigen 50er Zone lag bei 67 Stundenkilometern. Darüber hinaus kontrollierten die Polizisten 19 Fahrzeuge. Zwei Halter erhielten aufgrund festgestellter Mängel einen Kontrollbericht.

Die zweite Kontrolle fand in der Kührener Straße in Höhe Hausnummer 211 von 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr statt. Erlaubt sind an der Stelle maximal 50 km/h. Sieben Fahrer beziehungsweise Fahrerinnen überschritten die Begrenzung. Der schnellste fuhr 62 Stundenkilometer. Von 15 kontrollierten Fahrzeugen wiesen drei Mängel auf, so dass Kontrollberichte die Folge waren.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell