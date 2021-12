Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Mann verletzt - Am Samstag fuhr ein Auto auf der A8 bei Dornstadt in einen Lastwagen.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Suzuki auf der A8 in Richtung München unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen krachte er wohl ungebremst in den Anhänger eines Lastwagen, der vor ihm fuhr. Dabei wurde der 31-Jährige schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto und dem Iveco des 46-Jährigen auf etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Wer sich dann noch von Mitfahrern oder Technik, wie etwa Radio oder Telefon, ablenken lässt, begibt sich schnell in Gefahr und gefährdet damit auch andere. Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht von Mitfahrern ablenken. Suchen Sie dazu lieber eine geeignete Haltemöglichkeit. - Lassen Sie den Beifahrer die Technik bedienen. Telefon, Radio oder Navi können notfalls auch ein paar Minuten warten. - Machen Sie regelmäßige Pausen und planen Sie diese schon vorher ein.

+++++++ 2316809

Jürgen Rampf / Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell