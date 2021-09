Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Rheinbreitbach (ots)

Bereits am Sonntagnachmittag kippten unbekannte Täter an einem Wohnhaus im Mühlenweg in Rheinbreitbach Batteriesäure auf die Eingangstreppe, so dass diese beschädigt wurde. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

