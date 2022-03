Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Ehefrau im Streit getötet ---

Diepholz (ots)

Am frühen Abend ist bei einem familiären Streit in Leeste eine Frau getötet worden. Der Ehemann und seine Frau gerieten in der Wohnung in der Hauptstraße in Streit in der Folge der Mann, nach ersten Erkenntnissen, mit einem Messer auf die Frau einstach. Die mit in der Wohnung befindliche erwachsene Tochter rief die Polizei und den Rettungsdienst. Der Notarzt konnte nach dem Eintreffen nur den Tod der Frau feststellen. Die Polizei hat den Ehemann, mutmaßlicher Täter, in der Wohnung festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei stehen noch ganz am Anfang.

