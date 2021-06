Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Katze tot aufgefunden- Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Großerlach: Gefährlich überholt und geflüchtet

Eine VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13.15 Uhr die B 14 von Mainhardt in Richtung Großerlach. In einer Senke bei der dortigen Kreisgrenze wurde sie von einem unbekannter Autofahrer trotz Gegenverkehr überholt. Als dieser die Gefahrensituation erkannte, lenkte er nach rechts, woraufhin die VW-Fahrerin nach rechts auswich. Dabei kam sie von der Straße ab und schrammte eine Leitschutzplanke. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von über 3000 Euro. Der unbekannte Autofahrer fuhr nach seinem gefährlichen Überholmanöver einfach weiter. Hinweise auf diesen wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Winnenden: Tote Katze aufgefunden

Am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr wurde in Höfen eine Katze tot aufgefunden. Das Tier lag im Gras neben einem Fußweg, der hinter einem Reitstall in der Straße Ruitzenmühle vorbeiführt. Die Katze wurde der Auffindesituation nach zu urteilen vorsätzlich getötet. Es war noch ein entsprechendes Strangulationsutensil am Körper des toten Tieres angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen werden.

Winterbach: Unfallflucht

In der Neue Gasse ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen die Fahrzeugfront eines dort parkenden Pkw VW Golf. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher, der 1500 Euro Sachschaden hinterließ, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

