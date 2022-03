Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Einbrecher gestört - Stuhr, Verkehrsunfall mit Folgen - Bruchh.-Vilsen, Kradfahrer unter Alkoholeinfluss ---

Diepholz (ots)

Bahrenborstel - Diebstahl

In der Zeit von Samstag, ca. 20:00 Uhr, bis Sonntag, 09:30 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte in Bahrenborstel, Kirchdorfer Straße, von einem Trecker mehrere Anbauteile. Die Täter montierten ein Zugmaul, zwei Unterlenker, einen Hydraulikzylinder und einen Hubarm ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100.- Euro.

Sulingen - Versuchter Einbruch

In der Nacht zum Montag um kurz vor 02.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur einer Wohnanlage in Sulingen, Schwafördener Weg. Im Objekt wurden mutmaßlich drei Täter von der Nachtwache gestört und verließen daraufhin fluchtartig das Gebäude. Es wurde kein Diebesgut erlangt.

Bruchhausen-Vilsen - Betrunkener Kleinkraftradfahrer

Am Sonntag gegen 11:05 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Harmisser Straße in Bruchhausen-Vilsen. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm eindringlich untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Stuhr - Verkehrsunfall mit Folgen

Am Sonntagabend gegen 21.25 Uhr geriet ein 38-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bremer Straße in Brinkum-Nord mit seinem Pkw gegen eine Schutzplanke. Auf der Fahrt von Bremen Richtung Weyhe verlor der Fahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw und verunfallte an der Leitplanke. Eine Überprüfung seiner Atemluft ergab einen Wert von 1,9 Promille. Nachdem der 38-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde sein Führerschein von der Polizei beschlagnahmt. Des Weiteren fanden die Einsatzkräfte in dem Pkw eine Signalpistole inclusive Munition und ein Klappmesser. Da der 38-Jährige keinen Waffenschein besitzt, beschlagnahmte die Polizei auch die Waffen. Zu guter Letzt wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

