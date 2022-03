Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 26.03.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 25.03.2022, kam es gegen 12:40 Uhr auf der Lüderstraße in Diepholz - Fahrtrichtung Mühlenkamp - zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Einmündung zum Richtweg wechselte eine Fahrradfahrerin die Straßenseite und übersah hierbei den Pkw Dacia eines 56-jährigen Diepholzers. Es kam Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin, die sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro. Die Radfahrerin war ca. 15 - 16 Jahre alt und fuhr auf einem roten Damenrad. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Diepholz unter 05441/9710 in Verbindung zu setzen.

PK Sulingen

Verkehrsunfall zwischen Tiertransporter und Pkw

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Freitagmorgen des 25.03.2022 in Sulingen auf der Bundesstraße 214 an der Auffahrt Sulingen-Mitte. Um 10:45 Uhr übersah eine 57-jährige Fahrzeugführerin eines Peugeot aus dem Kreis Lippe den vorfahrtsberechtigen Lkw eines 35-jährigen aus dem Kreis Nienburg. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7000EUR. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lkw war mit lebenden Rindern beladen, die den Unfall wie die Unfallbeteiligten unversehrt überstanden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Leichtkraftrad in Sulingen

Am Freitagnachmittag des 25.03.2022, um 15:20 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung des PK Sulingen auf einen jungen Fahrer eines Leichtkraftrades im Industriegebiet in Sulingen aufmerksam, der auf öffentlicher Straße ohne Helm fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 18-jährigen aus Ehrenburg stellten die Beamten dann fest, dass er außerdem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse verfügt. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

PK Syke

Brand eines Gartenhauses

In Bruchhausen-Vilsen geriet am Abend des 26.03.2022, gegen 20:30 Uhr, ein Gartenhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude verhindert werden. Die Feuerwehren aus Bruchhausen-Vilsen, Asendorf und Uenzen waren im Einsatz. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 1700EUR.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrrad-Fahrer

Am Freitag, 26.03.2022, um kurz nach 12:30 Uhr kam es auf der Bremer Straße (B6) in Bruchhausen-Vilsen zu einem Verkehrsunfall. Ein 17 jähriger aus Syke wollte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren. Hierbei übersah er die 73 jährige Asendorferin, die mit ihrem Pkw BMW in Richtung Süden unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

PK Weyhe

Körperverletzung

Am Freitag den 25.03.2022 kam es gegen 17 Uhr in der Straße Zollhof in Dreye zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bremerinnen, in deren Verlauf die 47-jährige von der vier Jahre jüngeren Tatverdächtigen unter anderem bespuckt und geschlagen wurde. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich ein Fahrradfahrer in unmittelbarer Nähe. Dieser, sowie mögliche andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Rufnummer 0421-80660 zu melden.

Mülltonnenbrand

Am 26.03.2022 um 03:08 Uhr wurde durch eine Passantin ein Mülltonnenbrand in der Werrastraße in Brinkum gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Abfallbehälter bereits in Vollbrand und musste durch die Einsatzkräfte gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Scheibe einer angrenzenden Wohnung zerstört. Die Entstehung des Brandes ist bisher unbekannt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stuhr unter der 0421-4270790 in Verbindung zu setzen.

