POL-DH: Lembruch-Berauscht und ohne Führerschein unterwegs,Martfeld-20-Jährige Quadfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt,Bassum-Unfallflucht aufgeklärt,Twistringen-Zeugen gesucht,Stuhr- Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Lembruch

Am 22.03.2022 geriet ein 44-Jähriger aus Lauenau gegen 23.00 Uhr auf der Diepholzer Straße in Lembruch mit seinem PKW in eine Verkehrskontrolle. Hier stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Syke - Möbel gestohlen

Unmittelbar vor einem Möbeldiscounter am Hachepark wurden am Dienstag in der Zeit von 11.00 bis 14.30 Uhr Möbel im Wert von 550 Euro aus der Ausstellung gestohlen. Es handelt sich um eine sog. Lounge-Garnitur; bestehend aus 2 Sesseln, einer Bank und einem Couchtisch in schwarz. Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 9 69-0 anzurufen.

Martfeld - 20-Jährige Quadfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 22.03.2022 ereignete sich gegen 16.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hoyaer Straße in Martfeld. Ein 52-Jähriger aus Schwarme beabsichtigte vom Martfelder Weg nach links auf die Hoyaer Straße einzubiegen. Hierbei übersah er eine von links querende vorfahrtsberechtigte 20-jährige Quadfahrerin aus Martfeld. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Auch der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Die Hoyaer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Bassum - Unfallflucht aufgeklärt

Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Unfallflucht, die am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz des Krankenhauses Bassum begangen wurde, aufgeklärt werden. Als ein Hallstedter um 11.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte berichteten Augenzeugen, dass ein daneben parkender VW Tiguan den PKW beim Ausparken beschädigt hätte. Der Fahrer habe sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen und die Polizei stellte auch an dem verursachenden Fahrzeug passende Schäden fest. Somit bleibt der Besitzer des geschädigten Mercedes nicht auf dem Schaden von ca. 4500 Euro sitzen.

Twistringen - Zeugen gesucht

Damit die Stadt Twistringen und somit letztendlich der Steuerzahler nicht auf den Kosten sitzen bleibt, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung: In der Zeit vom 12. auf den 13. März befuhr ein bisher noch unbekannter Autofahrer die Rasenfläche auf dem Gelände der Hünenburg. Dabei wurde die Grasnarbe beschädigt und ein Schaden von ca. 400 Euro angerichtet. Da es sich hier nicht um einen "dummen-Jungen-Streich", sondern um Sachbeschädigung handelt, hofft die Polizei auf Hinweise unter der Tel.-Nr. (0 42 43) 970570.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 08:30 Uhr kam es auf der B 51 in Stuhr-Seckenhausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 81-jährige Stuhrerin beabsichtigte mit ihrem Skoda von einer Grundstücksauffahrt nach links auf die B 51 einzubiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende und bevorrechtigte 72-jährige Porsche-Fahrerin aus Weyhe. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

