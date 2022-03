Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen-Diebstahl aus Rohbauten, Syke-versuchter Einbruch, Bassum-Einbruch in Schulzentrum, Weyhe-Pkw fährt in Wohnhaus, Weyhe - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl aus Rohbauten

Im Zeitraum vom 19.03.2022, 17:00 Uhr bis 20.03.2022, 11:30 Uhr kam es in Neuenkirchen in den Straßen Am Dicken Sünder und Zum Schmiedeufer zu einem Diebstahl und einem versuchten schweren Diebstahl aus im Rohbau befindlichen Wohnhäusern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0 entgegen.

Bassum - Einbruch in Schulzentrum

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 23.30 Uhr bis Montag früh, 6.00 Uhr, wurde in das Schulzentrum Am Petermoor eingebrochen. Mehrere Türen zum Schulgebäude wurden gewaltsam geöffnet und anschließend wurden aus den Büroräumen mehrere technische Geräte im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Der Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht ermittelt werden. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke (0 42 42) 969-0 anzurufen.

Syke-Barrien - versuchter Einbruch

In der Zeit von Sonntag, 11.00 Uhr bis Montag, 7.00 Uhr haben bisher noch unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Straße "Im Winkel" einzubrechen. Als das gewaltsame Eindringen in das Haus scheiterte, entwendeten die Täter aus der unverschlossenen Garage elektrisches Werkzeug. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Sollte jemand verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gegend bemerkt haben, bittet die Polizei in Syke um Hinweise unter (0 42 42) 9 69-0.

Weyhe, Verkehrsunfall

Am 22.03.2022, gegen 04.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Fürther Straße in Weyhe. Eine 68-jährige Zeitungszustellerin aus Stuhr fuhr mit ihrem PKW Suzuki auf die Hofeinfahrt eines Anwohners, wo sie vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselte und der PKW frontal in die Hauseingangstür des Wohnhauses fuhr. Die PKW-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die alarmierte Feuerwehr konnte den PKW mit einer Seilwinde bergen. Der Schaden am verunfallten PKW wird auf 4000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden am Wohnhaus ist bislang nicht bekannt.

Weyhe - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Am 21.03.2022 ereignete sich gegen 07.25 Uhr ein Verkehrsunfall in Kirchweyhe, dortiger Einmündungsbereich Ruschkamp/Bahnhofstraße. Eine 50-jährige aus Thedinghausen befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Opel den Ruschkamp in Fahrtrichtung Leeste. Auf Höhe des Einmündungsbereiches Ruschkamp/Bahhofstraße bog ein 21-jähriger aus Weyhe mit seinem BMW nach links auf den Ruschkamp ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer gaben an den Einmündungsbereich bei grün zeigender Lichtsignalanlage überquert zu haben. Zeugen werden daher gebeten sich mit der Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell