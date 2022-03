Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Fußgänger von Bus erfasst - Stuhr, Wohnungsbrand ohne Gebäudeschaden - Schwarme, Zigarettenautomat geplündert ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Fußgänger von Bus erfasst

Ein 41-jähriger Mann aus Sulingen zog sich am Montagmorgen, gegen 08:50 Uhr, lebensgefährliche Verletzungen zu, als dieser von einem Bus erfasst wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der in einer Leerfahrt befindliche Bus die Nienburger Straße in Richtung Lange Straße, als der Fußgänger plötzlich von rechts auf die Fahrbahn trat. Die Busfahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass der Fußgänger frontal von dem Bus erfasst und schwerstverletzt wurde. Der Mann wurde durch einen Notarzt behandelt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle musste zeitweise vollgesperrt werden.

Sulingen - Versuchter Einbruchdiebstahl in Arztpraxis

Im Zeitraum vom 17.03.2022, 19:00 Uhr, bis 18.03.2022, 06:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter im Bereich der Langen Straße in Sulingen die Haupteingangstür zu einem Wohn- und Geschäftshaus auf. Im Inneren des Gebäudes versuchten die Täter anschließend die Tür zu einer Arztpraxis gewaltsam zu öffnen, was allerdings nicht gelang. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sulingen, unter der Tel. 04271/949-0, entgegen.

Stuhr - Wohnungsbrand

Am Sonntagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Stuhr-Seckenhausen zu einem Wohnungsbrand. In der Küche entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache ein Backofen. Das Feuer konnte durch einen Bewohner mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Es ist kein Gebäudeschaden entstanden. Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Stuhr / Weyhe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, wurde in der Syker Straße in Stuhr-Brinkum ein 34-jähriger Bremer in seinem Daimler kontrolliert. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen 22:00 Uhr am Sonntag wurde ein ebenfalls 34-jähriger Bremer in der Ristedter Straße in Weyhe mit seinem BMW kontrolliert. Der Drogenvortest dieses Mannes fiel ebenfalls positiv aus. Den Herren wurden Blutproben entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt.

Schwarme - Zigarettenautomat ausgeplündert

Bisher noch unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 16:00 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße auf und entleerten diesen komplett. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell