POL-DH: --- Stuhr, Baumunfall mit vier, teilweise lebensgefährlich, verletzten Personen ---

Diepholz (ots)

In der Samstagnacht, gegen 02:10 Uhr, wurden vier PKW Insassen bei einem Verkehrsunfall teilweise lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen auf der Neukruger Straße in Richtung Heiligenroder Straße unterwegs, als der 17-jährige Fahrzeugführer in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier prallte der PKW frontal gegen einen Straßenbaum. Die 18-jährige Beifahrerin aus Stuhr, welche auch Halterin des PKW ist, wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 17-jährigen männlichen Mitinsassen und der 17-jährige Fahrer, ebenfalls aus Stuhr, wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem 17-jährigen Fahrer, welcher ohne gültigen Führerschein unterwegs war, wurde außerdem eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Neukruger Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

